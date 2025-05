Consulta: Stop ai Presidenti a Vita nella Democrazia

Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, commenta le motivazioni della Corte riguardo al terzo mandato dei presidenti di regione. Secondo l’articolo 122 della Costituzione, la legge elettorale regionale deve seguire i principi della legge statale, che impone un limite di due mandati per i presidenti di regioni a statuto ordinario. Questa norma interposta, se violata, può portare a illegittimità costituzionale.

Mirabelli sottolinea che eventuali leggi statutarie delle regioni a statuto speciale, miranti a introdurre il terzo mandato, possono essere impugnate, sebbene l’esito sia incerto. Sostiene l’idea che il limite ai mandati dovrebbe essere applicato uniformemente a tutte le regioni, per garantire omogeneità nelle leggi elettorali.

Riguardo a una possibile modifica della legge statale per permettere il terzo mandato, Mirabelli afferma che ciò è possibile, poiché la questione è legata alla discrezionalità politica, sebbene la Corte possa intervenire se questa risulta irragionevole. La ragionevolezza è considerata fondamentale per mantenere la democraticità, e Mirabelli avverte contro il rischio di trasformare i presidenti in leader “a vita”. Sottolinea l’importanza del ricambio nelle istituzioni per preservare la rappresentanza politica e una competizione elettorale equa, lasciando al legislatore il compito di definire il limite dei mandati.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com