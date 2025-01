Consulta, seduta posticipata a domani: i tempi

Le trattative per la nomina dei giudici della Consulta continuano a screditarsi nel centrodestra, segnate da veti incrociati e accuse reciproche. La seduta del Parlamento prevista per domani è stata rinviata al 30 gennaio, mentre le responsabilità della situazione bloccata vengono rimpallate tra maggioranza e opposizione, il che non è gradito al Quirinale. Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Giorgia Meloni, è l’unico nome sicuro tra i candidati. Anche il costituzionalista Massimo Luciani, proposto dalle opposizioni e sostenuto dal Partito Democratico, è confermato.

Resta però incertezza su un nome per Forza Italia e su uno tecnico e bipartisan. Antonio Tajani afferma che la sinistra dovrebbe trovare un accordo e presentare un candidato neutro. Le opposizioni ribattono, sostenendo che il centrodestra è in difficoltà, con il nome di Forza Italia che rimane misterioso. A Montecitorio, circolano battute sul nome di Forza Italia, con alcuni che affermano che non c’è alcun candidato da rivelare.

Secondo diverse fonti, le prospettive per Francesco Paolo Sisto e Pier Antonio Zanettin sono diminuite, e i nomi in gioco includono l’avvocato di Fininvest Andrea Di Porto e l’ex parlamentare Roberto Cassinelli. Si è anche discusso dell’avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, il cui supporto sembra in calo. Nel frattempo, Valeria Mastroiacovo, presidente dei giuristi cattolici, sta guadagnando attenzione come possibile candidata.