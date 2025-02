Consulta, eletti 4 nuovi giudici: ecco chi sono

Il Parlamento ha eletto quattro nuovi giudici della Corte Costituzionale: Massimo Luciani, Roberto Cassinelli, Maria Alessandra Sandulli e Francesco Saverio Marini. Luciani ha ottenuto 505 voti, seguito da Cassinelli con 503, Sandulli con 502 e Marini con 500. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto tra le forze parlamentari, sottolineando che dopo 460 giorni la Corte ritrova finalmente il plenum. Tuttavia, ci vorrà ancora del tempo prima che i nuovi giudici prendano ufficialmente servizio prestando giuramento davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Massimo Luciani, giurista affermato e accademico, è conosciuto per il suo impegno nel campo del diritto pubblico e della bioetica. Roberto Cassinelli ha una lunga carriera politica nel Partito Liberale e in Forza Italia, dedicandosi principalmente a questioni di giustizia e libertà di espressione. Maria Alessandra Sandulli, l’unica donna tra i nuovi giudici, ha una solida formazione accademica e una lunga carriera come docente di diritto amministrativo. Infine, Francesco Saverio Marini, il più giovane del gruppo, ha un forte legame con la politica e con il Vaticano, occupando recenti posizioni di rilievo nel governo.

Questa rielezione non rappresenta un caso isolato, poiché è frequente che vi siano ampie vacanze prima della nomina dei giudici costituzionali. Le attese passate variano da 541 a 626 giorni, dimostrando le sfide che affronta la Corte nel suo processo di rinnovamento.