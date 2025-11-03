Consulenti del Lavoro Junior e Senior a Milano – Crescita Professionale Garantita

Titolo lavoro: CONSULENTI DEL LAVORO JUNIOR e SENIOR – STUDIO IN MILANO
Azienda: AltaBrianza Lavoro
Descrizione lavoro:
La posizione richiede un abilitazione come consulente del lavoro e l’iscrizione all’Albo. È necessaria un’esperienza pregressa nel settore, in particolare in contesti autorizzati come Agenzia per il Lavoro, operante su tutto il territorio nazionale. I candidati devono dimostrare competenze specifiche nelle normative lavorative e nella gestione di pratiche relative all’occupazione. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante e dinamico.
Località: Milano
Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 03:54:28 GMT
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!