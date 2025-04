Consulente Senior in Cybersecurity e Conformità IT

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Cybersecurity & IT compliance – Senior Consultant



Azienda: P4I – Partners4Innovation – Digital360



Descrizione del lavoro: Partners4Innovation s.r.l., è una realtà imprenditoriale innovativa che affonda le proprie radici nella ricerca universitaria e che oggi è parte del Gruppo DIGITAL360, pioniere in due innovativi ambiti di business in fortissima crescita a livello mondiale: ConsulTech – la rivoluzione tecnologica della consulenza, MarTech – la trasformazione digitale del marketing e delle vendite.DIGITAL360 S.p.A. da giugno 2021 è Società Benefit.P4I accompagna le organizzazioni pubbliche e private nella comprensione e nell’attuazione dell’Innovazione Digitale, favorendo l’incontro con i migliori fornitori tecnologici. Supportiamo le organizzazioni in tutte le fasi del percorso di trasformazione digitale, adottando un approccio collaborativo e basato sull’ascolto, arricchendo visione e competenze dei nostri interlocutori.Attualmente ricerchiamo un/una candidato/a per la posizione di Cybersecurity & IT compliance – Senior Consultant.Principali responsabilità

Contribuire alla valutazione dei servizi erogati dai clienti in ottica di Security e Privacy by Design & by Default

Verifica, predisposizione o aggiornamento della documentazione security

Redazione e negoziazione degli allegati di sicurezza ai data processing agreement fra Titolari e Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR

Contribuire alla verifica delle garanzie di sicurezza per il trasferimento dati extra UE

Contribuire alla redazione – per le componenti di analisi del rischio e sicurezza – di DPIA e TIA

Supporto nello svolgimento di controlli e audit in ambito di sicurezza e data protection

Supporto nella gestione di data breach e incidenti sicurezza

Approfondimento normativo, studio e aggiornamento continuativo in merito alle principali novità in ambito sicurezza delle informazioni

Gestione di attività e delle relazioni con i clienti

Coordinamento e sviluppo del team di lavoro, nell’ambito dei progetti affidati, e delle competenze necessarie per perseguirli

Competenze e capacità richieste

Essere informato sulle normative e standard in materia di sicurezza informatica e data protection

Conoscenza delle minacce informatiche come malware, attacchi phishing, vulnerabilità delle reti e dei sistemi, e sapere come identificare e prevenire questi tipi di minacce

Comunicare in modo chiaro e convincente con i colleghi, i dirigenti e i clienti, per garantire che tutti siano consapevoli dei rischi e delle soluzioni proposte

Capacità di lavorare in un team multidisciplinare composto prevalentemente da esperti di sicurezza informatica, avvocati e le figure referenti privacy delle aziende al fine di creare un clima di collaborazione con l’obiettivo di favorire la comunicazione tra i diversi stakeholder coinvolti nella protezione e sicurezza dei dati

Attitudine all’aggiornamento continuo

Flessibilità e ottime capacità di organizzazione del tempo in un ambiente fortemente dinamico

Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

Competenza tecnica richiesta:

Conoscenze di base delle tecnologie di sicurezza, come firewall, intrusion detection systems (IDS), sistemi di gestione degli accessi (ACS), e sapere come questi sistemi possono essere utilizzati per proteggere l’infrastruttura aziendale;

Conoscenze di base di networking, incluso il funzionamento delle reti, protocolli di rete, indirizzamento IP;

Conoscenze di base dei sistemi operativi principali (Microsoft, Linux);

Conoscenze di base di sviluppo software e sviluppo sicuro del software, in particolare in ambito web;

Conoscenze di base delle principali soluzioni Cloud (AWS, Azure);

Ottimo utilizzo del pacchetto Office (in particolare Word, Excel, PowerPoint)

Requisiti

Laurea in Politiche per la sicurezza, Ingegneria gestionale, Informatica, Telecomunicazioni, Matematica, Statistica, Fisica o corsi afferenti alla Cyber Security

5 anni di esperienza, preferibilmente su progetti di Cybersecurity e Data Protection

Disponibilità a trasferte presso le sedi dei clienti sul territorio nazionale e internazionale

Perché lavorare con noi

Cerchiamo persone “smart & unconventional” che sappiano fare la differenza in azienda e fuori, mettendo sempre tanta energia e passione in tutto ciò che fanno

Lavoriamo per obiettivi e abbiamo adottato da diverso tempo una modalità di lavoro agile basata sullo Smart Working e Hybrid Working di cui siamo degli assoluti precursori. Crediamo fortemente nella flessibilità lavorativa e siamo proattivi nel diffondere la cultura del work-life balance.

Offriamo dei piani di formazione continua erogati attraverso corsi in presenza, piattaforme internazionali, certificazioni, training-on-the-job, webinar, favorita dal forte legame che ci unisce al mondo Universitario

Promuoviamo una cultura che rispetti e valorizzi ciascuna diversità in un’ottica di crescita sostenibile e inclusiva

La ricerca rispetta il d.lgs. 198⁄2006 ed è aperta a persone con disabilità, di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.



Luogo: Milano