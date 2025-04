Consulente per l’Impiego e le Politiche Attive del Lavoro

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Consulente Politiche attive del lavoro



Azienda: Manpower



Descrizione del lavoro: Società di selezioneCONSULENTE FREELANCE ORIENTAMENTO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Descrizione

La risorsa si occuperà delle attività di orientamento al lavoro di candidati disoccupati iscritti ai programmi di Politiche Attive del Lavoro della Regione Liguria; potrà essere di supporto anche per alcuni progetti attivi in Regione Piemonte.Responsabilità

Supportare e accompagnare gli utenti in tutte le attività volte a incrementare le possibilità di inserirsi e re-inserirsi nel mercato del lavoro.Principali attività

Presa in carico utenti politiche attive

Analisi percorso formativo e professionale

Analisi delle competenze possedute e di eventuali gap formativi

Individuazione dei desiderata professionali

Supporto alla stesura del curriculum vitae

Preparazione ai colloqui di selezioneRequisiti • Titolo di Studio: Laurea in ambito umanistico, psicologia, economia, giurisprudenza; in alternativa diploma quinquennale che permette l’accesso all’università e comprovata esperienza in attività di orientamento al lavoro. • Per Regione Liguria essere in possesso delle Certificazioni per Operatore Servizi al Lavoro (accompagnamento al lavoro, orientamento specialistico, incontro domanda offerta). Preferibili ma non indispensabili le Certificazioni per svolgere i servizi di IVC. • Per Regione Piemonte pregressa esperienza di 1 anno in attività di orientamento al lavoro. • Buona conoscenza del pacchetto Office e dei programmi di video conference (MS Teams, Google Meet) • Ottime competenze comunicative e relazionali • Predisposizione al lavoro per obiettivi • Capacità di analisi e problem solving. Expertise: Esperienza pregressa nel ruolo di Tutor Politiche Attive o attività assimilabili. È considerato requisito preferenziale aver maturato esperienza nell’ambito di bandi/avvisi pubblici afferenti soggetti disoccupati, svantaggiati, disabili. Sede di lavoro: • Regione Liguria: attività da svolgersi in presenza presso la filiale Manpower di Genova e/o da remoto attraverso programmi di video conference MS Teams, Google Meet. Potrà essere richiesto supporto per le filiali Manpower di Chiavari e La Spezia. • Regione Piemonte: attività da remoto attraverso programmi di video conference MS Teams, Google Meet. .



Luogo: Provincia di Genova