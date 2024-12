Titolo:

Consulente commerciale IT



Azienda: Rewind



Descrizione:: . Per la nostra filiale di Treviso siamo alla ricerca di un/a CONSULENTE COMMERCIALE IT. Il tuo obiettivo sarà quello di sviluppare…, IT e digitali, telecomunicazioni, efficientamento energetico e servizi di esternalizzazione dei processi aziendali…



Luogo:: Udine