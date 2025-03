Consulente per la Protezione dei Dati e la Cybersecurity

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: CONSULENTE DATA PROTECTION E CYBERSECURITY



Azienda: Etjca



Descrizione del lavoro: Etjca S.p.A – Agenzia per il lavoro, filiale di Bari, ricerca per Studio di Consulenza professionale in ambito Legal, un CONSULENTE DATA PROTECTION (GDPR 679/2016) E CYBERSECURITY Requisiti: – esperienza professionale o, in alternativa, percorsi di formazione specifici sulle tematiche indicate. – buona conoscenza della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003, Provvedimenti e Normative dell`European Data Protection Board) – buona conoscenza del pacchetto office (Word ed Excel in particolare) Requisiti preferenziali: – Background giuridico con specializzazione gius-lavoristica, Codice delle amministrazioni Digitali; – Buona conoscenza dei sistemi di gestione. – Conoscenza della ISO 27001, ISO 37001 e D.lgs 231/2001 MOG o di modelli organizzativi similari Tipologia contrattuale: La retribuzione e la tipologia contrattuale verranno stabilite commisurandole al livello di esperienza del candidato Luogo di lavoro Bari L`offerta è rivolta a candidati ambosessi nel rispetto del D.lgs 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003 sulla parità di trattamento. Si invitano i candidati a prendere visione dell`informativa privacy https://etjca.it/informativa-per-candidati (art.13 e 14, Reg EU 679/2016) pubblicata sul sito www.etjca.it. Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005)



Luogo: Bari