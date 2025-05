Consulente per la Conformità della Sicurezza Informatica

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Cybersecurity Compliance Consultant



Azienda: Faboci Srl



Descrizione del lavoro: Faboci Srl è una realtà innovativa e dinamica in continuo divenire – MAKE IT EASY . Professionisti del recruiting ICT si sono incontrati con esperti della formazione tecnica; assieme, queste due sfere di competenza hanno dato vita a una risposta univoca alle più attuali ed urgenti esigenze del mercato. Per un’azienda con sede a Verona specializzata in soluzioni di cybersecurity e che offre una gamma di servizi progettati per proteggere le infrastrutture IT delle aziende da minacce informatiche, stiamo cercando: Cybersecurity Compliance Consultant (Cod. Rif. “FBC370”) La risorsa si occuperà: – Fornire consulenza ai clienti in ambito di sicurezza informatica, con particolare attenzione alla conformità alle normative di settore (ISO/IEC 27001, GDPR, ecc.); – Conduzione di audit di conformità alle normative di sicurezza, analizzando la postura di sicurezza e identificando gap rispetto agli standard richiesti; – Gestione e definizione di piani di remediation per garantire la conformità alle normative di sicurezza e privacy; – Supporto alla creazione e revisione di politiche e procedure aziendali relative alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati; – Fornire supporto nella definizione e implementazione di strategie di gestione del rischio e continuità operativa, in linea con i requisiti normativi; – Redazione di report dettagliati per la direzione aziendale e i clienti, con indicazioni per il miglioramento della sicurezza e conformità; – Gestione di sessioni di formazione e workshop sul tema della sicurezza informatica e della conformità alle normative per il personale tecnico e non tecnico. Cosa offriamo: – Inserimento diretto e a tempo indeterminato; – Crescita professionale chiara e ben definita; – Ambiente dinamico e collaborativo con possibilità di formazione continua. Orario lavorativo: Fulltime Sede di lavoro: Verona Metodo di lavoro: Sede.

Competenze richieste: I requisiti previsti sono: – Almeno 3 anni di esperienza nel settore della cybersecurity con focus sulla conformità alle normative (ISO/IEC 27001, GDPR, ecc.); – Conoscenza approfondita dei principali framework di governance e gestione del rischio (ISO 27001, NIST, GDPR); – Esperienza nella conduzione di audit di conformità e nella gestione di progetti di certificazione ISO/IEC 27001; – Competenze in gestione della privacy, protezione dei dati e compliance alle normative GDPR; – Ottime capacità di analisi e redazione di documentazione tecnica e report; – Esperienza nella consulenza e formazione su temi di cybersecurity e compliance; – Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.



Luogo: Verona