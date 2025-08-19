Consulente Pazienti – Roma

Posizione: Consulente Pazienti
Responsibilities:
– Gestire il rapporto quotidiano con i pazienti
– Collaborare con il Clinic Manager
Requisiti:
- Esperienza nel settore sanitario
- Eccellenti capacità comunicative
- Propensione al problem solving
Benefit:
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico
- Opportunità di crescita
Se sei interessato, invia la tua candidatura!
