Lavoro

Consulente Pazienti – Roma

DentalPro è il più grande Gruppo odontoiatrico in Italia, con oltre 280 centri dentistici di proprietà.

Posizione: Consulente Pazienti

Responsibilities:
– Gestire il rapporto quotidiano con i pazienti
– Collaborare con il Clinic Manager

Requisiti:

  • Esperienza nel settore sanitario
  • Eccellenti capacità comunicative
  • Propensione al problem solving

Benefit:

  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Opportunità di crescita

Se sei interessato, invia la tua candidatura!


Consulente Pazienti – Roma

DentalPro è il più grande Gruppo odontoiatrico in Italia, con oltre 280 centri dentistici di proprietà. Posizione: Consulente…

