Consulente Lavoro Senior a Milano con gestione payroll

Posizione lavorativa: Consulente del Lavoro / Payroll Specialist Senior

Azienda: LinkLab

Descrizione lavoro: Per importante studio di consulenza del lavoro ricerchiamo un Consulente del Lavoro o un Esperto nell’elaborazione… futura). Laurea in Consulenza del lavoro, Giurisprudenza, Economia o affini; Abilitazione alla professione di Consulente

Località: Trento

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 03:18:34 GMT


