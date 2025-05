Consulente IT: Governance e Strategie per il Successo

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: CONSULENTE INFORMATION SYSTEM GOVERNANCE – T18A379101



🏢 Azienda:



📍 Luogo: Milano

Offerta di Lavoro: Consulente Information System Governance – T18A379101 a Milano

Siamo alla ricerca di un Consulente Information System Governance motivato per unirsi al nostro team a Milano. Se possiedi una solida esperienza nella gestione dei sistemi informativi e una forte competenza in materia di governance IT, questa è l’opportunità perfetta per te!

Requisiti Principali:

Laurea in Informatica, Ingegneria o discipline affini.

Esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente in contesti aziendali.

Conoscenza delle normative e framework di governance IT.

Capacità di analisi e problem solving.

Ottime doti comunicative e relazionali.

Se sei pronto a contribuire a progetti innovativi e a lavorare in un ambiente dinamico, non perdere l’occasione di entrare a far parte del nostro team. Scopri di più e candidati subito!