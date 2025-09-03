Consulente Intermediaro Assicurativo Esperto

Generali Italia – AG. Bologna Levante cerca Consulenti Assicurativi Senior con esperienza.
Chi cerchiamo:
- Esperienza pluriennale nel settore assicurativo o nel mercato imprese
- Capacità di consulenza evoluta e orientamento al cliente
- Interesse a costruire una partnership duratura con una realtà leader
- Portafoglio clienti attivo e fidelizzato
Sede di lavoro: Bologna e provincia.
Cosa offriamo:
- Provvigioni competitive e trasparenti
- Contributo economico dedicato, in base al potenziale del candidato
- Supporto operativo per la gestione e il trasferimento delle polizze
- Sconti dedicati sulle tariffe assicurative
- Accesso a strumenti digitali e formazione continua
- Ambiente professionale e orientato alla crescita
- Contratto di collaborazione in Libera Professione con partita IVA
Se sei interessato, contattaci subito!
