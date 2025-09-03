23 C
Lavoro

Consulente Intermediaro Assicurativo Esperto

Diventa Partner Strategico di Generali Italia – AG.

Generali Italia – AG. Bologna Levante cerca Consulenti Assicurativi Senior con esperienza.

Chi cerchiamo:

  • Esperienza pluriennale nel settore assicurativo o nel mercato imprese
  • Capacità di consulenza evoluta e orientamento al cliente
  • Interesse a costruire una partnership duratura con una realtà leader
  • Portafoglio clienti attivo e fidelizzato

Sede di lavoro: Bologna e provincia.

Cosa offriamo:

  • Provvigioni competitive e trasparenti
  • Contributo economico dedicato, in base al potenziale del candidato
  • Supporto operativo per la gestione e il trasferimento delle polizze
  • Sconti dedicati sulle tariffe assicurative
  • Accesso a strumenti digitali e formazione continua
  • Ambiente professionale e orientato alla crescita
  • Contratto di collaborazione in Libera Professione con partita IVA

Se sei interessato, contattaci subito!


