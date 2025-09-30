Consulente immobiliare cercasi

Sei dinamico, ambizioso e con attitudine commerciale? Unisciti a noi!
La risorsa si occuperà di:
- Ricerca prodotto e analisi di mercato
- Gestione autonoma della commercializzazione e vendita di immobili
- Sviluppo relazioni con prospect e cura dei rapporti con i clienti
- Creazione di sinergie con le divisioni del Gruppo
Cosa offriamo:
- Percorso formativo iniziale e continuo
- Affiancamento sul campo
- Ambiente dinamico e stimolante
- Provvigioni interessanti e incentivi per obiettivi
Cosa cerchiamo:
- Ottime capacità relazionali
- Motivazione e orientamento al risultato
- Preferibile esperienza nel settore o forte interesse per l’ambito immobiliare
- Disponibilità full time
Sede operativa: Padova.
Candidati ora e inizia il tuo percorso con noi!
