Siamo alla ricerca di un Consulente Immobiliare – Padova.

Sei dinamico, ambizioso e con attitudine commerciale? Unisciti a noi!

La risorsa si occuperà di:

  • Ricerca prodotto e analisi di mercato
  • Gestione autonoma della commercializzazione e vendita di immobili
  • Sviluppo relazioni con prospect e cura dei rapporti con i clienti
  • Creazione di sinergie con le divisioni del Gruppo

Cosa offriamo:

  • Percorso formativo iniziale e continuo
  • Affiancamento sul campo
  • Ambiente dinamico e stimolante
  • Provvigioni interessanti e incentivi per obiettivi

Cosa cerchiamo:

  • Ottime capacità relazionali
  • Motivazione e orientamento al risultato
  • Preferibile esperienza nel settore o forte interesse per l’ambito immobiliare
  • Disponibilità full time

Sede operativa: Padova.

Candidati ora e inizia il tuo percorso con noi!


Consulente immobiliare cercasi

