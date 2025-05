Consulente di Viaggio: Scopri il Tuo Prossimo Destino

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



Titolo del lavoro: Consulente di Viaggio



Azienda: CartOrange



Luogo: Italia

Offerta di Lavoro: Consulente di Viaggio – CartOrange, Italia

Sei appassionato di viaggi e desideri trasformare la tua passione in una carriera? CartOrange sta cercando un Consulente di Viaggio per unirsi al nostro team dinamico in Italia! I candidati ideali devono avere eccellenti capacità comunicative, una buona conoscenza delle destinazioni turistiche e attitudine al servizio clienti. Cerchiamo persone motivate e con spirito imprenditoriale, pronte a offrire consulenze personalizzate e creare esperienze indimenticabili per i nostri clienti.

Unisciti a noi per lavorare in un ambiente stimolante e innovativo! Scopri di più sulla nostra offerta e inizia il tuo viaggio professionale con CartOrange. Visita il nostro sito web per ulteriori dettagli e invia la tua candidatura oggi!