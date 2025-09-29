Consulente di vendita

Operiamo da anni nel mercato pugliese, affiancando:
- PMI e grandi imprese
- Individuazione di finanziamenti adatti
- Soluzioni tecnologiche per ottimizzare processi
Siamo in cerca di un Consulente Commerciale da inserire nel nostro team, con modalità di lavoro in sede e/o da remoto. La figura avrà il compito di:
- Sviluppare nuove opportunità commerciali in autonomia
- Gestire opportunità generate da marketing e lead generation
Sei la risorsa che cerchiamo se:
- Hai P.IVA attiva o sei disponibile ad aprirla
- Hai esperienza nella vendita di servizi di Finanza Agevolata o in settori affini
- Possiedi ottime capacità comunicative, relazionali e negoziali
- Sei motivato a raggiungere obiettivi insieme al team
- Vuoi diventare un punto di riferimento per le aziende locali
Requisito preferenziale: provenienza dal settore “Finanza Agevolata”.
Cosa offriamo:
- Contratto P.IVA con fisso e provvigioni competitive
- Formazione e affiancamento continui
- Supporto marketing e lead generation
- Obiettivi chiari e definiti
- Possibilità di lavoro in sede e/o da remoto
- Inserimento in un team giovane e dinamico
- Opportunità di crescita continua
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
