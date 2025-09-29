16.1 C
Roma
lunedì – 29 Settembre 2025
Lavoro

Consulente di vendita

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

In Progetto Impresa siamo specializzati in consulenza per finanza agevolata e innovazione tecnologica. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nell’accesso a fondi pubblici e nell’implementazione di progetti innovativi.

Operiamo da anni nel mercato pugliese, affiancando:

  • PMI e grandi imprese
  • Individuazione di finanziamenti adatti
  • Soluzioni tecnologiche per ottimizzare processi

Siamo in cerca di un Consulente Commerciale da inserire nel nostro team, con modalità di lavoro in sede e/o da remoto. La figura avrà il compito di:

  • Sviluppare nuove opportunità commerciali in autonomia
  • Gestire opportunità generate da marketing e lead generation

Sei la risorsa che cerchiamo se:

  • Hai P.IVA attiva o sei disponibile ad aprirla
  • Hai esperienza nella vendita di servizi di Finanza Agevolata o in settori affini
  • Possiedi ottime capacità comunicative, relazionali e negoziali
  • Sei motivato a raggiungere obiettivi insieme al team
  • Vuoi diventare un punto di riferimento per le aziende locali

Requisito preferenziale: provenienza dal settore “Finanza Agevolata”.

Cosa offriamo:

  • Contratto P.IVA con fisso e provvigioni competitive
  • Formazione e affiancamento continui
  • Supporto marketing e lead generation
  • Obiettivi chiari e definiti
  • Possibilità di lavoro in sede e/o da remoto
  • Inserimento in un team giovane e dinamico
  • Opportunità di crescita continua

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Consulente di vendita

Consulente Commerciale in Progetto Impresa: esperienza in finanza agevolata richiesta. Beneficio: fisso più provvigioni competitive.

Opportunità per Software Engineer

Ruolo: Software Developer in iliad. Requisito chiave: Padronanza dei principi di ingegneria del software. Beneficio: Flessibilità con 8 giorni di smart-working al mese.

Impiego per Impiegato/a Contabile

Ricerca Impiegato/a Contabile per gestire la contabilità di clienti. Requisito: esperienza in Studi Professionali. Beneficio: flessibilità oraria.

Offerta di lavoro: Community Manager

Cerca un* Community Manager Junior per gestire Instagram e Telegram. Requisito chiave: passione per la multipotenzialità. Beneficio: mentorship con esperti del settore.

Stage nel Dipartimento Vendite

Stage in Sales per contatti clienti, richiede disponibilità immediata. Opportunità di crescita professionale in un ambiente innovativo.

Articolo precedente
UE: Accordo da 400 milioni di euro per la Palestina
Articolo successivo
Crosetto al Senato: Informativa sulla Flotilla e Futuro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.