Consulente di vendita

In Progetto Impresa siamo specializzati in consulenza per finanza agevolata e innovazione tecnologica. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nell’accesso a fondi pubblici e nell’implementazione di progetti innovativi.

Operiamo da anni nel mercato pugliese, affiancando:

PMI e grandi imprese

Individuazione di finanziamenti adatti

Soluzioni tecnologiche per ottimizzare processi

Siamo in cerca di un Consulente Commerciale da inserire nel nostro team, con modalità di lavoro in sede e/o da remoto. La figura avrà il compito di:

Sviluppare nuove opportunità commerciali in autonomia

Gestire opportunità generate da marketing e lead generation

Sei la risorsa che cerchiamo se:

Hai P.IVA attiva o sei disponibile ad aprirla

Hai esperienza nella vendita di servizi di Finanza Agevolata o in settori affini

Possiedi ottime capacità comunicative, relazionali e negoziali

Sei motivato a raggiungere obiettivi insieme al team

Vuoi diventare un punto di riferimento per le aziende locali

Requisito preferenziale: provenienza dal settore “Finanza Agevolata”.

Cosa offriamo:

Contratto P.IVA con fisso e provvigioni competitive

Formazione e affiancamento continui

Supporto marketing e lead generation

Obiettivi chiari e definiti

Possibilità di lavoro in sede e/o da remoto

Inserimento in un team giovane e dinamico

Opportunità di crescita continua

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!