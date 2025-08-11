Consulente di Vendita – Pistoia

Consulente di Vendita Professional – Pistoia
Posizione: Consulente di Vendita Professional – Pistoia
Beautyge Italy S.p.A., parte del Gruppo multinazionale Revlon Inc., è alla ricerca di un Consulente di Vendita per la Business Unit Prodotti Professionali, con sede a Pistoia. Questo ruolo richiede un’approfondita conoscenza dei prodotti di bellezza professionali e l’abilità di costruire relazioni solide con i clienti.
Requisiti principali:
- Esperienza nel settore delle vendite, preferibilmente in ambito cosmetico o bellezza professionale.
- Capacità di analisi delle esigenze del cliente e di personalizzazione delle offerte.
- Eccellenti doti comunicative e orientamento al cliente.
- Disponibilità a effettuare trasferte nella zona di Pistoia e provincia.
Vantaggi dell’opportunità:
- Lavorare per un marchio riconosciuto a livello internazionale, con prodotti di alta qualità.
- Integrazione in un team dinamico e professionale all’interno di un’azienda innovativa.
- Possibilità di crescita professionale in un settore in continua evoluzione.
Questa posizione offre l’opportunità di contribuire attivamente allo sviluppo del mercato dei prodotti professionali a Pistoia, offrendo un’esperienza di vendita unica ed emozionante.
