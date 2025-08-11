36.9 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Lavoro

Consulente di Vendita – Pistoia

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Consulente di Vendita Professional – Pistoia

Posizione: Consulente di Vendita Professional – Pistoia

Beautyge Italy S.p.A., parte del Gruppo multinazionale Revlon Inc., è alla ricerca di un Consulente di Vendita per la Business Unit Prodotti Professionali, con sede a Pistoia. Questo ruolo richiede un’approfondita conoscenza dei prodotti di bellezza professionali e l’abilità di costruire relazioni solide con i clienti.

Requisiti principali:

  • Esperienza nel settore delle vendite, preferibilmente in ambito cosmetico o bellezza professionale.
  • Capacità di analisi delle esigenze del cliente e di personalizzazione delle offerte.
  • Eccellenti doti comunicative e orientamento al cliente.
  • Disponibilità a effettuare trasferte nella zona di Pistoia e provincia.

Vantaggi dell’opportunità:

  • Lavorare per un marchio riconosciuto a livello internazionale, con prodotti di alta qualità.
  • Integrazione in un team dinamico e professionale all’interno di un’azienda innovativa.
  • Possibilità di crescita professionale in un settore in continua evoluzione.

Questa posizione offre l’opportunità di contribuire attivamente allo sviluppo del mercato dei prodotti professionali a Pistoia, offrendo un’esperienza di vendita unica ed emozionante.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Addetto/a Amministrativo/a Senior – Milano

Cerchiamo un Addetto/a Amministrativo/a Senior per gestire la contabilità generale. Requisito chiave: esperienza pregressa. Beneficio: crescita professionale.

RAMS Engineer Torino

Teoresi S.p.A. cerca talenti per l'Aerospazio e Difesa; requisito chiave: esperienza tecnica. Beneficio: crescita in un contesto internazionale.

Elettromeccanico Trasfertista Milano

Mecalux progetta e produce sistemi di stoccaggio; un requisito chiave è l'innovazione. Beneficio: ottimizzazione dello spazio e operatività.

Quality Engineer – Milano

Randstad Talent Selection cerca un Quality Engineer per azienda internazionale. Richiesta esperienza in controllo qualità. Benefit: orario flessibile.

Consulente di Vendita – Pistoia

Consulente di Vendita per prodotti professionali Revlon a Pistoia. Requisito chiave: esperienza nelle vendite. Beneficio: crescita professionale nel settore beauty.

Articolo precedente
Italia e Ucraina: il governo spinge per coinvolgere Kiev
Articolo successivo
TOCOL iPhone 16e Case, MagSafe, Matte Shockproof – Nero
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.