Consulente di bellezza a Rimini: Unisciti a un team di esperti del settore!

Titolo lavoro: Consulente di bellezza/beauty – rimini (rn)



Azienda: Gottardo



Descrizione lavoro:

Si ricerca un consulente di bellezza per il punto vendita di Rimini, responsabile di assistere i clienti e fornire consulenze personalizzate sui prodotti. È fondamentale avere buone capacità comunicative, flessibilità e attitudine al lavoro di squadra. Inoltre, è richiesta disponibilità per orari variabili. I vantaggi offerti includono un ambiente dinamico e opportunità di crescita professionale nel settore della bellezza.



Località: Rimini



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:18:00 GMT

