Consulente di bellezza a Limbiate: Unisciti a un team di esperti!

Titolo lavoro: Consulente di bellezza/beauty – limbiate (mb)



Azienda: Gottardo



Descrizione lavoro:

Per il punto vendita di Limbiate (MB) si cerca un consulente di bellezza che avrà la responsabilità di interagire con i clienti, offrendo consigli e assistenza sui prodotti. Sono richieste ottime capacità comunicative, flessibilità e una predisposizione al lavoro di squadra. La posizione prevede un’immediata disponibilità e offre l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, con vantaggi legati alla crescita personale e professionale.



Località: Limbiate, Monza Brianza



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:58:12 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!