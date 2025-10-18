21.9 C
Consulente di bellezza a Limbiate: Unisciti a un team di esperti!

Titolo lavoro: Consulente di bellezza/beauty – limbiate (mb)

Azienda: Gottardo

Per il punto vendita di Limbiate (MB) si cerca un consulente di bellezza che avrà la responsabilità di interagire con i clienti, offrendo consigli e assistenza sui prodotti. Sono richieste ottime capacità comunicative, flessibilità e una predisposizione al lavoro di squadra. La posizione prevede un’immediata disponibilità e offre l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, con vantaggi legati alla crescita personale e professionale.

Località: Limbiate, Monza Brianza

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:58:12 GMT

