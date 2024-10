CONSULENTE DEL LAVORO – CATEGORIA PROTETTA L.68/99

Titolo: IMPIEGATA/O PER STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO – CATEGORIA PROTETTA L.68/99



Azienda: Categorie Protette al Lavoro



Descrizione:: Descrizione azienda Per il nostro cliente, rinomato Studio associato di consulenza del lavoro, siamo alla ricerca di… una figura da inserire con il ruolo di IMPIEGATA/O PER STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO – CATEGORIA PROTETTA L.68/99 Posizione…



Luogo:: Bergamo

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!