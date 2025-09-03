Consulente del credito

Cerchiamo profili:
- Dinamici e ambiziosi
- Orientati ai risultati
- Con buone doti commerciali
Requisiti:
- Residenza o domicilio nella provincia di Prato-Firenze
- Esperienza commerciale nella vendita, attività bancaria-assicurativa o recupero crediti
- Diploma di scuola superiore o laurea universitaria
Offriamo:
- Contratto CCNL Commercio
- Opportunità di crescita professionale
- Piano incentivante mensile
- Buoni pasto
- Assicurazione sanitaria
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
