Consulente del credito

Findomestic Banca Ag. zonaprestiti Srl cerca 1 Consulente Commerciale del Credito per l’Agenzia di Scandicci.

Cerchiamo profili:

  • Dinamici e ambiziosi
  • Orientati ai risultati
  • Con buone doti commerciali

Requisiti:

  • Residenza o domicilio nella provincia di Prato-Firenze
  • Esperienza commerciale nella vendita, attività bancaria-assicurativa o recupero crediti
  • Diploma di scuola superiore o laurea universitaria

Offriamo:

  • Contratto CCNL Commercio
  • Opportunità di crescita professionale
  • Piano incentivante mensile
  • Buoni pasto
  • Assicurazione sanitaria

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


