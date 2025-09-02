27.2 C
Lavoro

Consulente del Credito – Scandicci

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

FINDOMESTIC BANCA Ag. zonaprestiti Srl ricerca

1 Consulente Commerciale del Credito per l’Agenzia di Scandicci.

Cerchiamo profili:

  • Dinamici
  • Ambiziosi
  • Orientati ai risultati
  • Con buone doti commerciali

Offriamo un percorso professionale nel mondo del credito all’interno della nostra agenzia.

Se sei interessato, inviaci il tuo CV!


