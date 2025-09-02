Consulente del Credito – Scandicci

FINDOMESTIC BANCA Ag. zonaprestiti Srl ricerca
1 Consulente Commerciale del Credito per l’Agenzia di Scandicci.
Cerchiamo profili:
- Dinamici
- Ambiziosi
- Orientati ai risultati
- Con buone doti commerciali
Offriamo un percorso professionale nel mondo del credito all’interno della nostra agenzia.
Se sei interessato, inviaci il tuo CV!
