Consulente Clienti

Stone Island è un brand italiano di abbigliamento maschile di lusso, famoso per i suoi trattamenti innovativi dei tessuti, l’outerwear tecnico e l’estetica distintiva. Fondato nel 1982 da Massimo Osti, il marchio si distingue per il suo impegno nella ricerca e sperimentazione, superando i confini della moda con tecnologie avanzate nei tessuti e tecniche di tintura.
Siamo alla ricerca di un Part-Time Client Advisor per completare il nostro team nel Outlet di Serravalle Scrivia.
ATTIVITÀ:
- Garantisce un’esperienza unica per il cliente, supportando i clienti e creando un ambiente accogliente;
- Raggiunge ottimi risultati di vendita;
- Implementa e mantiene gli standard visivi dell’azienda in negozio, gestendo rifornimenti e stock;
- Collabora attivamente alla preparazione e all’esecuzione degli inventari;
- Lavora in team in modo efficace ed entusiasta, trasmettendo energia e motivazione, essendo un partner affidabile.
REQUISITI:
- Esperienza pregressa in ruoli di vendita, preferibilmente in aziende di moda lusso;
- Esperienza internazionale, in contesti professionali e non;
- Passione per il retail, orientamento al cliente e mentalità commerciale;
- Ottima comprensione del settore lusso e sensibilità verso i prodotti;
- Forti capacità interpersonali;
- Disponibilità a evolvere nell’organizzazione, disponibilità a trasferirsi è un plus;
- Fluenza in inglese, conoscenza di un’altra lingua è considerata un vantaggio.
Sei pronto a unirti a noi? Invia la tua candidatura!
