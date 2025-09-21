Consulente Clienti

Stone Island è un brand italiano di abbigliamento maschile di lusso, famoso per i suoi trattamenti innovativi dei tessuti, l’outerwear tecnico e l’estetica distintiva. Fondato nel 1982 da Massimo Osti, il marchio si distingue per il suo impegno nella ricerca e sperimentazione, superando i confini della moda con tecnologie avanzate nei tessuti e tecniche di tintura.

Siamo alla ricerca di un Part-Time Client Advisor per completare il nostro team nel Outlet di Serravalle Scrivia.

ATTIVITÀ:

Garantisce un’esperienza unica per il cliente, supportando i clienti e creando un ambiente accogliente;

Raggiunge ottimi risultati di vendita;

Implementa e mantiene gli standard visivi dell’azienda in negozio, gestendo rifornimenti e stock;

Collabora attivamente alla preparazione e all’esecuzione degli inventari;

Lavora in team in modo efficace ed entusiasta, trasmettendo energia e motivazione, essendo un partner affidabile.

REQUISITI:

Esperienza pregressa in ruoli di vendita, preferibilmente in aziende di moda lusso;

Esperienza internazionale, in contesti professionali e non;

Passione per il retail, orientamento al cliente e mentalità commerciale;

Ottima comprensione del settore lusso e sensibilità verso i prodotti;

Forti capacità interpersonali;

Disponibilità a evolvere nell’organizzazione, disponibilità a trasferirsi è un plus;

Fluenza in inglese, conoscenza di un’altra lingua è considerata un vantaggio.

Sei pronto a unirti a noi? Invia la tua candidatura!