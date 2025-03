Consulente Associato in Data Science – Ingegneria AI

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Associate Consultant in Data Science – AI Engineering



Azienda: Sia



Descrizione del lavoro: Descrizione dell’aziendaSia is a next-generation, global management consulting group. Founded in 1999, we were born digital.Today our strategy and management capabilities are augmented by data science, enhanced by creativity and driven by responsibility.We’re optimists for change and we help clients initiate, navigate and benefit from transformation. We believe optimism is a force multiplier, helping clients to mitigate downside and maximize opportunity.With expertise across a broad range of sectors and services, our consultants serve clients worldwide. Our expertise delivers results. Our optimism transforms outcomes.Descrizione del lavoroSia Partners ricerca un Associate Consultant – Data Scientist / AI Engineer da inserire in progetti in Italia o all’estero di trasformazione digitale all’interno della Business Line globale di Artificial Intelligence e Data Science.In Sia Partners il team di AI&DS non solo sviluppa e applica le proprie competenze in ambito Artificial Intelligence e Machine Learning, ma si occupa anche di comprendere fenomeni legati al Business dei nostri Clienti per indirizzarli verso progetti complessi di trasformazione digitali quali journey to cloud, sistemi di computazione avanzata e architetture complesse.Il nostro obiettivo è quello di estrarre informazioni dalla complessità per permettere ai nostri Clienti di prendere decisioni strategiche.La persona prescelta si occuperà di:

Sviluppare soluzioni di Artificial Intelligence all’interno dei progetti per i Clienti di riferimento

Comprendere le principali tecnologie a supporto dei progetti di trasformazione digitale

Guidare i Clienti nella comprensione dei rischi/opportunità dei progetti di trasformazione, identificando gli strumenti più adatti per disegnare architetture target

Utilizzare la propria esperienza tecnica in realtà cliente/consulenziali per contribuire alla generazione di insight di business utili per il decision-making

Oltre alle progettualità, alla risorsa inserite sarà richiesto un contributo sulle attività di ricerca e di sviluppo interne, ideazione di nuove soluzioni, casi d’uso ed attività di business development.QualificheI requisiti indispensabili per entrare a far parte del nostro team sono:

Laurea Specialistica in discipline STEM

prima esperienza in ruoli e/o funzioni di data science e AI

Conoscenza dei principali algoritmi ML e GenAI e delle principali tecnologie per supportare processi di trasformazione

Conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di uno o più dei seguenti linguaggi: Python (obbligatorio), R, Matlab, Java

Conoscenza di almeno un servizio AI cloud based tra SageMaker, VertexAI e AzureML

Conoscenza di database strutturati e non strutturati (MySQL, MongoDB, Neo4j, ..)

Esperienza con strumenti di version control (es. Git)

Conoscenza professionale della lingua inglese

Soft Skills:

Spiccate doti comunicative per presentare risultati sia ad un audience tecnico che non

Spiccate doti interpersonali che consentano alla risorsa di lavorare in team e collaborare con i colleghi degli uffici internazionali

Adattabilità e flessibilità

Curiosità

Informazioni aggiuntiveLavorando in Sia Partners troverai:

Un percorso di carriera dinamico e meritocratico, basato sulle performance;

Un ambiente di lavoro realmente internazionale, dove collaborerai con i data hub degli altri uffici dislocati su scala globale all’interno di Team multidisciplinari.

Una continua crescita e un forte spirito imprenditoriale;

Un rapporto diretto con il top management interno e dei nostri clienti;

Un luogo che abbraccia la concezione di lavoro flessibile e fa propri valori come la fiducia, l’autonomia e il rispetto tra le persone.

Un ambiente dove la diversità e l’inclusività sono il fulcro di ciò che siamo e di come lavoriamo.

All your information will be kept confidential according to EEO guidelines.Sia is an equal opportunity employer. All aspects of employment, including hiring, promotion, remuneration, or discipline, are based solely on performance, competence, conduct, or business needs.



Luogo: Milano