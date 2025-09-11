Consulente Assicurativo

Cerchiamo nuovi Consulenti Assicurativi!

Generali Vimercate Manin – Agenzia Generale

Sei ambizioso, orientato al cliente e desideri crescere nel settore assicurativo? Unisciti a noi!

Chi siamo

Operiamo con successo nella consulenza assicurativa e finanziaria, supportando privati e aziende nell’ambito della protezione, risparmio e investimenti. La nostra agenzia, con sede a Vimercate, è un ambiente dinamico, in crescita, con focus sulla formazione e sviluppo professionale.

Chi stiamo cercando

Selezioniamo persone motivate, con capacità relazionali. Il ruolo prevede:

Analisi delle esigenze di clienti

Proposta di soluzioni personalizzate in ambito previdenziale, assicurativo e finanziario

Requisiti

Diploma o Laurea (Triennale o Magistrale)

Attitudine commerciale e relazionale

Capacità di ascolto e orientamento agli obiettivi

Proattività e spirito di iniziativa

Predisposizione al lavoro di squadra

Non è richiesta esperienza: ti formiamo noi!

Cosa offriamo

Percorso formativo per iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI)

Affiancamento da Manager esperti

Formazione continua e piattaforme digitali avanzate

Opportunità di crescita e carriera

Retribuzione: fisso mensile + provvigioni + bonus

Sede operativa: Vimercate

Se vuoi metterti in gioco in una realtà solida e innovativa, inviaci la tua candidatura oggi stesso!