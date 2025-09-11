Consulente Assicurativo

22.3 C
Cerchiamo nuovi Consulenti Assicurativi!

Generali Vimercate Manin – Agenzia Generale

Sei ambizioso, orientato al cliente e desideri crescere nel settore assicurativo? Unisciti a noi!

Chi siamo
Operiamo con successo nella consulenza assicurativa e finanziaria, supportando privati e aziende nell’ambito della protezione, risparmio e investimenti. La nostra agenzia, con sede a Vimercate, è un ambiente dinamico, in crescita, con focus sulla formazione e sviluppo professionale.

Chi stiamo cercando
Selezioniamo persone motivate, con capacità relazionali. Il ruolo prevede:

  • Analisi delle esigenze di clienti
  • Proposta di soluzioni personalizzate in ambito previdenziale, assicurativo e finanziario

Requisiti

  • Diploma o Laurea (Triennale o Magistrale)
  • Attitudine commerciale e relazionale
  • Capacità di ascolto e orientamento agli obiettivi
  • Proattività e spirito di iniziativa
  • Predisposizione al lavoro di squadra

Non è richiesta esperienza: ti formiamo noi!

Cosa offriamo

  • Percorso formativo per iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI)
  • Affiancamento da Manager esperti
  • Formazione continua e piattaforme digitali avanzate
  • Opportunità di crescita e carriera
  • Retribuzione: fisso mensile + provvigioni + bonus
  • Sede operativa: Vimercate

Se vuoi metterti in gioco in una realtà solida e innovativa, inviaci la tua candidatura oggi stesso!


