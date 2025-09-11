Consulente Assicurativo

Generali Vimercate Manin – Agenzia Generale
Sei ambizioso, orientato al cliente e desideri crescere nel settore assicurativo? Unisciti a noi!
Chi siamo
Operiamo con successo nella consulenza assicurativa e finanziaria, supportando privati e aziende nell’ambito della protezione, risparmio e investimenti. La nostra agenzia, con sede a Vimercate, è un ambiente dinamico, in crescita, con focus sulla formazione e sviluppo professionale.
Chi stiamo cercando
Selezioniamo persone motivate, con capacità relazionali. Il ruolo prevede:
- Analisi delle esigenze di clienti
- Proposta di soluzioni personalizzate in ambito previdenziale, assicurativo e finanziario
Requisiti
- Diploma o Laurea (Triennale o Magistrale)
- Attitudine commerciale e relazionale
- Capacità di ascolto e orientamento agli obiettivi
- Proattività e spirito di iniziativa
- Predisposizione al lavoro di squadra
Non è richiesta esperienza: ti formiamo noi!
Cosa offriamo
- Percorso formativo per iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI)
- Affiancamento da Manager esperti
- Formazione continua e piattaforme digitali avanzate
- Opportunità di crescita e carriera
- Retribuzione: fisso mensile + provvigioni + bonus
- Sede operativa: Vimercate
Se vuoi metterti in gioco in una realtà solida e innovativa, inviaci la tua candidatura oggi stesso!
