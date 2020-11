Da numero chiuso a numero ‘semiaperto’. Quest’anno la Facoltà di Medicina potrebbe aprire le porte anche agli aspiranti medici che non hanno superato il test d’ingresso. Arriva infatti in Parlamento un disegno di legge che, se approvato, consentirà l’accesso alla Facoltà di Medicina con riserva a chi fino all’11 dicembre presenterà ricorso al Tar. “L’obiettivo è quello di tamponare la grave carenza di medici, causata in larga parte dal numero chiuso che impedisce l’ingresso a Medicina a migliaia di candidati ogni anno”, spiega Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, network legale di riferimento per le professioni sanitarie.

