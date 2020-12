“Si allargano le maglie del numero chiuso che ogni anno esclude dalla Facoltà di Medicina migliaia di aspiranti camici bianchi“. Consulcesi, network legale dedicato alle professioni sanitarie, segnala la possibilità di un'”ultima chiamata per chi non vuole rinunciare al sogno di diventare medico. Basta presentare il ricorso al Tar entro l’11 dicembre e si potrà essere tra i primi a beneficiare di una deroga che consentirà ai non ammessi al test d’ingresso per Medicina di iscriversi alla Facoltà che desiderano. E’ stato infatti presentato un emendamento alla Legge di Bilancio che ha proprio l’obiettivo di aumentare il numero degli ammessi e di ampliare ulteriormente il numero delle borse di specializzazione”.

Fonte