Construction Manager – Solar Energy, Italy

PV Construction Manager Italy (Remote)

Il nostro cliente è un’azienda spagnola specializzata nella progettazione e fornitura di sistemi di inseguimento solare e strutture fisse per progetti fotovoltaici.

Con una vasta esperienza nel settore delle energie rinnovabili, ci concentriamo su:

Progettazione innovativa di sistemi solari

Fournitura di soluzioni fotovoltaiche avanzate

Supporto tecnico e consulenza per implementazione

Requisiti:

Esperienza nella gestione di progetti fotovoltaici

Competenze in ingegneria dei materiali

Capacità di lavorare in remoto

Ottima conoscenza della lingua inglese

Benefit:

Lavoro completamente da remoto

Collaborazione con un team internazionale

Opportunità di crescita professionale

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura per un’opportunità unica nel settore delle energie rinnovabili.