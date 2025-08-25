27.1 C
Construction Manager – Solar Energy, Italy

PV Construction Manager Italy (Remote)

Il nostro cliente è un’azienda spagnola specializzata nella progettazione e fornitura di sistemi di inseguimento solare e strutture fisse per progetti fotovoltaici.

Con una vasta esperienza nel settore delle energie rinnovabili, ci concentriamo su:

  • Progettazione innovativa di sistemi solari
  • Fournitura di soluzioni fotovoltaiche avanzate
  • Supporto tecnico e consulenza per implementazione

Requisiti:

  • Esperienza nella gestione di progetti fotovoltaici
  • Competenze in ingegneria dei materiali
  • Capacità di lavorare in remoto
  • Ottima conoscenza della lingua inglese

Benefit:

  • Lavoro completamente da remoto
  • Collaborazione con un team internazionale
  • Opportunità di crescita professionale

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura per un’opportunità unica nel settore delle energie rinnovabili.


