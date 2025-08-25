Construction Manager – Solar Energy, Italy

Il nostro cliente è un’azienda spagnola specializzata nella progettazione e fornitura di sistemi di inseguimento solare e strutture fisse per progetti fotovoltaici.
Con una vasta esperienza nel settore delle energie rinnovabili, ci concentriamo su:
- Progettazione innovativa di sistemi solari
- Fournitura di soluzioni fotovoltaiche avanzate
- Supporto tecnico e consulenza per implementazione
Requisiti:
- Esperienza nella gestione di progetti fotovoltaici
- Competenze in ingegneria dei materiali
- Capacità di lavorare in remoto
- Ottima conoscenza della lingua inglese
Benefit:
- Lavoro completamente da remoto
- Collaborazione con un team internazionale
- Opportunità di crescita professionale
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura per un’opportunità unica nel settore delle energie rinnovabili.
