Consorzio Tutela Roero presenta “Piacere Roero” insieme a Mangébin

Per tutto il mese di maggio, la DOCG Roero si presenta attraverso l’iniziativa “Piacere Roero”, che unisce vini d’autore e sapori piemontesi. In collaborazione con il Consorzio Tutela Roero e i ristoranti del circuito Mangébin, si svolgeranno eventi ogni giovedì dall’8 al 29 maggio a Torino e provincia. I ristoratori ospiteranno i produttori del Consorzio, proponendo vini della DOCG abbinati a ricette tradizionali.

Massimo Damonte, Presidente del Consorzio, sottolinea l’importanza di creare un legame tra produzione locale e ristorazione. Torino è descritta come una porta d’accesso al Piemonte e un importante alleato nella valorizzazione dei vini del Roero. L’iniziativa punta a unire le forze di produttori e chef torinesi per accrescere la consapevolezza dei vini e della cucina della regione.

“Piacere Roero” va oltre la semplice esperienza culinaria, offrendo degustazioni guidate, incontri con i produttori e menù speciali. I partecipanti potranno dialogare direttamente con i produttori per scoprire storie di passione e qualità racchiuse in ogni calice. Prenotare un tavolo nei ristoranti partecipanti è facile; ogni locale presenterà una selezione di etichette delle cantine del Consorzio, che si alterneranno in quattro ristoranti del circuito.

Questo format fornisce un nuovo modo di vivere il cibo, permettendo di esplorare il territorio attraverso la sua gastronomia e i suoi vini. L’iniziativa è frutto di una sinergia tra ristoratori e cantine, destinata a mettere in evidenza l’identità e l’unicità del patrimonio enogastronomico piemontese.