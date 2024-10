Console Nintendo Switch con Joy-Con Rosso e Blu Neon

Price: 260,00€

Nintendo Switch è una console casalinga rivoluzionaria che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo. Fino a otto console possono essere collegate tramite connessione locale, per giocare in multiplayer dove, quando e con chi si vuole. La console permette inoltre di giocare in multiplayer online e anche in modalità da tavolo condividendo un Joy-Con a testa. I giocatori possono godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Età consigliata ‏ : ‎ Sconosciuto

Lingua ‏ : ‎ Inglese, Tedesco

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 50 x 50 x 28 cm; 1,5 kg

Data d’uscita ‏ : ‎ 9 novembre 2022

ASIN ‏ : ‎ B0BHDDH5W1

Numero modello articolo ‏ : ‎ 215525

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

La confezione contiene: console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro (blu/neon), un Joy-Con destro (rosso/neon), impugnatura joy-con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con, cavo HDMI

La trasportabilità di una console portatile si combina con la potenza di una console casalinga

Schermo da 6, 2 pollici di tipo capacitivo multi-touch

Gestione dei consumi energetici migliorata e di conseguenza la durata della batteria in modalità portatile maggiore

NUOVO: packaging più compatto rispetto all’edizione 2021.