Consob: Savona pronto a dimettersi dopo polemiche su Unicredit

Il presidente della Consob, Paolo Savona, ha annunciato di essere disposto a lasciare il suo incarico se non sarà più gradito al Governo. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante il Festival dell’Economia di Trento, in seguito alle polemiche suscitate dalla sospensione dell’offerta pubblica di scambio (Ops) di Unicredit su Banco BPM. La Consob ha motivato la sua decisione con la necessità di tutelare la trasparenza e i risparmiatori in un contesto ritenuto instabile.

Il provvedimento ha generato un acceso dibattito politico, con esponenti del Governo, come il deputato Marco Osnato di Fratelli d’Italia, che ha criticato la scelta definendola sorprendente e potenzialmente errata. Savona ha sottolineato che la decisione è stata collegiale e non un atto personale, affermando che l’Authority ha il dovere di garantire adeguati tempi per riflessioni approfondite.

Savona, presidente della Consob dal marzo 2019 e con mandato fino al 2026, ha esposto il suo rassegnato approccio, sostenendo che l’età porta saggezza e la capacità di ritirarsi quando necessario. La tensione tra l’Authority e il Governo è accentuata dal tema del golden power, con richieste di chiarimenti e possibili contenziosi legali in vista. La situazione continuerà a svilupparsi nei prossimi giorni, evidenziando la complessità delle interazioni tra istituzioni indipendenti e potere politico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it