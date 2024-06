CONSOB sanziona Riccardo Di Pasquale ex AD di Fenix Entertainment

– CONSOB ha applicato a Riccardo Di Pasquale, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato di Fenix Entertainment, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40.000 euro per violazioni del Regolamento UE relativo agli abusi di mercato.

Di Pasquale ha omesso di notificare alla CONSOB e alla stessa Fenix Entertainment, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ai fini della successiva comunicazione al pubblico, le operazioni di compravendita delle azioni da questa emesse, disposte nel corso di 29 giornate di negoziazioni all’interno del periodo ricompreso tra il 1° giugno 2022 ed il 16 marzo 2023.

L’Autorità ha sottolineato che le violazioni si sono verificate per un periodo di tempo prolungato nel corso del quale è stata omessa la segnalazione di 31 operazioni di compravendita, il cui controvalore complessivo è pari a quasi 100.000 euro. “Tali operazioni avrebbero costituito un elemento segnaletico non irrilevante per il mercato, anche in considerazione della situazione economica in cui versava l’emittente”, viene evidenziato.