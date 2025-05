Consob e Unicredit: le parole di Paolo Savona al Festival

La Consob, organo collegiale che coordina diversi uffici, ha recentemente discusso l’offerta di Unicredit per Banco Bpm, che ha già preannunciato un ricorso al Tar. Il presidente della Consob, Paolo Savona, ha chiarito che la decisione derivava da un’attenta analisi dei vari aspetti, compresi quelli legali e relativi alla trasparenza del mercato. In merito a possibili malumori del Governo riguardo la delibera, Savona ha affermato di essere sempre pronto a rassegnare le dimissioni nel caso non fosse più considerato gradito, sottolineando il suo impegno a mantenere l’integrità delle istituzioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it