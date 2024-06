CONSOB compie cinquant’anni. Il 25 giugno incontro con il mercato finanziario

–

La CONSOB compie oggi cinquant’anni. Il 7 giugno 1974 il Parlamento italiano approvava, infatti, la legge n. 216, che introduceva per la prima volta nel nostro Paese un’Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari.

L’incontro annuale della CONSOB con il mercato finanziario, in programma a Milano il prossimo 25 giugno alle ore 11:00 a Palazzo Mezzanotte sede di Borsa Italiana, sarà l’occasione per ripercorrere mezzo secolo di storia dell’Istituto e del Paese. All’evento, contrariamente a quanto reso noto in un primo momento, non sarà presente il Capo dello Stato a causa di sopraggiunti impegni.

Il cinquantenario dell’istituzione della CONSOB è stato anche ricordato oggi con un apposito francobollo italiano, valido per la posta ordinaria. La vignetta riproduce il logo del 50° anniversario dell’istituzione della CONSOB che spicca sull’ingresso principale del palazzo di via Giovanni Battista Martini, 3 a Roma, sede principale della Commissione.

”La CONSOB è stata la prima autorità indipendente presente nel nostro Paese – ricorda il presidente Paolo Savona nel bollettino illustrativo che accompagna l’emissione – All’inizio le furono attribuite funzioni e competenze fino ad allora in capo al Ministero del Tesoro. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta numerosi interventi legislativi ne hanno esteso funzioni, compiti e poteri, ampliando gli ambiti oggetto del suo intervento”.

“Dagli anni Novanta la CONSOB è cresciuta di pari passo con lo sviluppo del mercato finanziario e l’evoluzione della normativa europea – spiega – Il Testo unico della finanza TUF dal 1998 ne ha consacrato il ruolo quale garante indipendente degli investitori e del mercato sotto i seguenti profili: 1 trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari; 2 trasparenza dei mercati e ordinato svolgimento delle negoziazioni; 3 efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali; 4 correttezza contabile”.

”La CONSOB è oggi parte integrante di una rete europea e internazionale di autorità ed esercita poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori nell’ambito del mercato finanziario, concorrendo al perseguimento del principio della tutela del risparmio sancito dall’art. 47 della Costituzione – aggiunge Savona – Negli ultimi anni ha esteso la propria azione al contrasto dei comportamenti abusivi lesivi degli investitori perpetrati online e contribuito al rafforzamento delle politiche di educazione finanziaria”.