Consiglio regionale Veneto: composizione commissioni

Il Consiglio regionale del Veneto ha deciso la composizione delle Commissioni consiliari. La prima commissione, che si occupa di politiche istituzionali, politiche dell’Unione europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione, è composta da Riccardo Barbisan, Cristiano Corazzari, Stefano Marcon, Matteo Pressi, Andrea Tomaello, Fabio Benetti, Claudio Borgia, Mirko Patron, Eric Pasqualon, Alessio Morosin, Antonio Marco Dalla Pozza, Paolo Galeano, Giovanni Manildo, Andrea Micalizzi, Davide Lovat, Riccardo Szumski, Rossella Cendron, Flavio Baldan, Nicolò Maria Rocco e Sonia Brescacin.

La seconda commissione, che si occupa di politiche del territorio, infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, politiche dell’ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere, è composta da Alessia Bevilacqua, Elisa De Berti, Stefano Marcon, Roberta Vianello, Morena Martini, Matteo Baldan, Silvia Calligaro, Francesco Rucco, Enoch Soranzo, Mirko Patron, Anna Maria Bigon, Antonio Marco Dalla Pozza, Paolo Galeano, Giovanni Manildo, Andrea Micalizzi, Jonatan Montanariello, Davide Lovat ed Elena Ostanel.

La terza commissione, che si occupa di politiche economiche, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell’energia, è composta da Giorgia Bedin, Rosanna Conte, Roberto Marcato, Filippo Rigo, Stefano Valdegamberi, Eleonora Mosco, Claudia Barbera, Fabio Benetti, Alberto Bozza, Jacopo Maltauro, Antonio Marco Dalla Pozza, Alessandro Del Bianco, Giovanni Manildo, Jonatan Montanariello, Riccardo Szumski e Flavio Baldan.

La quarta commissione, che si occupa della valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, della promozione della legalità, è composta da Francesco Calzavara, Rosanna Conte, Roberta Vianello, Matteo Pressi, Matteo Baldan, Claudia Barbera, Paolo Galeano, Gianpaolo Trevisi, Davide Lovat e Riccardo Szumski.

La quinta commissione, che si occupa di politiche sociosanitarie, è composta da Riccardo Barbisan, Giorgia Bedin, Rosanna Conte, Manuela Lanzarin, Eleonora Mosco, Laura Besio, Claudio Borgia, Silvia Calligaro, Anna Leso, Francesco Rucco, Enoch Soranzo, Alberto Bozza, Eric Pasqualon, Anna Maria Bigon, Chiara Luisetto, Monica Sambo, Riccardo Szumski, Carlo Cunegato, Elena Ostanel, Nicolò Maria Rocco e Sonia Brescacin.

La sesta commissione, che si occupa di politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro, politiche per la ricerca, politiche per la cultura, il turismo e lo sport, è composta da Francesco Calzavara, Stefano Marcon, Roberta Vianello, Morena Martini, Matteo Baldan, Claudia Barbera, Laura Besio, Claudio Borgia, Anna Leso, Jacopo Maltauro, Alessandro Del Bianco, Chiara Luisetto, Monica Sambo, Gianpaolo Trevisi, Davide Lovat, Carlo Cunegato, Elena Ostanel e Rossella Cendron.