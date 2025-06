Consiglio d’Europa: studio su profilazione razziale in Italia

Il Consiglio d’Europa ha raccomandato oggi, 28 maggio, al governo italiano di avviare uno studio indipendente sulla profilazione razziale per analizzare la situazione nel Paese. Questa richiesta è stata espressa durante la presentazione del rapporto annuale dell’ente, che ha già criticato l’Italia per pratiche di “racial profiling” durante i controlli delle forze dell’ordine e per un dibattito pubblico caratterizzato da un crescente xenofobia.

Il Consiglio d’Europa (CoE) è la principale organizzazione per la difesa dei diritti umani in Europa, con tutti gli Stati membri firmatari della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questo trattato ha lo scopo di proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. L’organizzazione promuove, tra l’altro, la libertà di espressione, l’uguaglianza e la protezione delle minoranze mediante convenzioni internazionali, come quelle contro la violenza di genere e la criminalità informatica.

Con sede a Strasburgo, in Francia, il Consiglio d’Europa conta circa 2.200 dipendenti e include uffici esterni e di collegamento con altre organizzazioni internazionali. La sua sede principale, il Palais de l’Europe, è stata inaugurata nel 1977.

È importante notare che il Consiglio d’Europa non è parte dell’Unione Europea e non deve essere confuso con il Consiglio europeo, composto dai capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’UE. L’ente si occupa di campagne di sensibilizzazione e monitoraggio su vari temi, tra i quali la lotta contro la discriminazione e il razzismo, la libertà di espressione e l’uguaglianza di genere.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com