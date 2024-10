Consiglio d’Europa e accuse di razzismo alla polizia: ira del governo, interviene Mattarella

Il rapporto della commissione del Consiglio d’Europa (Ecri) accusa l’Italia di praticare “racial profiling” durante controlli e fermi, in particolare nei confronti di migranti, rom e comunità Lgbt. Secondo l’Ecri, le forze dell’ordine italiane “profilerebbero razzialmente” basandosi su origine etnica, rendendo le autorità non pienamente consapevoli della gravità del problema. Questa pratica genera umiliazione e ingiustizia, crea stigmatizzazione e alienazione, e riduce la fiducia pubblica nel sistema di giustizia.

Il rapporto evidenzia anche l’aumento di un dibattito pubblico “sempre più xenofobo” e toni politici divisivi, con politici di alto profilo che emettono dichiarazioni cariche di odio. Le affermazioni offensive riguardano in particolare i Rom e le donne Rom. Un esempio è fornito da un commento del ministro dell’Interno Matteo Salvini nel 2018, dove si parlava di espulsioni di massa dei Rom, compresi quelli con cittadinanza italiana. Proposte di miglioramento per le madri detenute hanno anche generato commenti discriminatori.

Inoltre, il rapporto menziona dichiarazioni razziste nei confronti delle persone Lgbti, inclusa una pubblicazione di un generale dell’esercito italiano nel 2023, il quale ha espresso opinioni negative sull’accettazione delle diversità. Queste dichiarazioni hanno condotto a una maggiore banalizzazione dell’hate speech nella vita pubblica.

L’Ecri chiede all’Italia di combattere l’incitamento all’odio e di creare un organismo per l’uguaglianza indipendente ed efficace. Inoltre, sottolinea la necessità di un piano d’azione nazionale contro il razzismo e campagne di sensibilizzazione per promuovere uguaglianza e diversità. Nonostante alcuni progressi dal 2016, permangono problematiche significative, come la difficoltà della procedura di riconoscimento legale del genere.

Le reazioni politiche sono state forti. Il governo e alte cariche hanno difeso le forze dell’ordine, sostenendo che lavorano con dedizione e senza discriminazioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso stupore per le accuse, ribadendo il supporto alle forze di polizia. La risposta del governo mostra un’unità di intenti nel difendere l’immagine delle forze armate e nel sostenere la loro opera.