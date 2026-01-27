Consiglio dei Ministri esamina Pnrr e riforma farmaceutica

Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi alle 18 a Palazzo Chigi per una riunione preparatoria, mentre la riunione ufficiale è prevista per giovedì alle 16,30. Tra i provvedimenti all’ordine del giorno figura il decreto legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in materia di politiche di coesione”.

Sarà inoltre esaminato il disegno di legge delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica, che riguarda l’accesso al farmaco, il monitoraggio e il controllo della spesa farmaceutica, la prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e il rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica.

Tra i provvedimenti finanziari figurano due decreti legislativi: il primo riguarda l’adeguamento del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria a diversi regolamenti e direttive UE, mentre il secondo recepisce la direttiva UE 2024/2811 e adegua la normativa nazionale per rendere i mercati pubblici dei capitali più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle PMI ai capitali.