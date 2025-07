Consiglio comunale in tilt: l’opposizione accusa Sisti

L’ultima sessione del consiglio comunale di Spoleto ha suscitato accese polemiche a seguito della sua cancellazione a causa della mancata presenza del numero legale. Il consiglio, convocato per le 9:30, non è riuscito ad insediarsi, complicando ulteriormente il lavoro dell’amministrazione locale.

Il Sindaco, non presente, avrebbe dovuto contribuire a raggiungere il numero necessario di consiglieri per avviare la seduta. Allo stesso orario, comunque, era prevista anche la Giunta, la quale stava trattando un assestamento importante di bilancio. Nonostante la presenza di alcuni membri della maggioranza, il numero legale non è stato comunque raggiunto, costringendo alla cancellazione dell’incontro.

Critiche per questa situazione sono arrivate dai gruppi di opposizione, che hanno descritto l’accaduto come un segnale di incapacità gestionale da parte dell’amministrazione Sisti. Inoltre, si segnala che il documento di assestamento di bilancio, discusso nella Giunta solo poche ore prima della seduta consiliare, era stato inserito in modo discutibile all’ordine del giorno, andando contro le normali procedure. L’urgenza attribuita alla convocazione della Commissione consiliare, giunta in ritardo, ha ulteriormente alimentato le polemiche.

Le opposizioni hanno espresso preoccupazione per l’inefficienza della giunta, sottolineando le tensioni interne e i conflitti tra il Sindaco e il Consigliere Regionale Lisci, evidenziando l’assenza di una chiara visione politica. Due pratiche significative, riguardanti una variante geomorfologica e il progetto di messa in sicurezza idraulica della Fabbreria, non sono state approvate a causa di questo immobilismo. Le forze di opposizione hanno richiesto un cambiamento e invitato l’amministrazione a farsi da parte se non in grado di governare efficacemente.