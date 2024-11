Consiglieri Eletti in Umbria: Chi Sono i Rappresentanti di Simona Meloni e Andrea Romizi

Lunedì 18 novembre, il centrosinistra ha conquistato l’Umbria, con Stefania Proietti che ha vinto contro Donatella Tesei, presidente uscente. Il Partito Democratico (Pd) è risultato il primo partito, assicurandosi 9 dei 12 seggi riservati ai vincitori. La consigliera più votata è stata Simona Meloni, che ha superato le 8.000 preferenze.

I nuovi 9 consiglieri del Pd che entreranno in Consiglio Regionale insieme a Stefania Proietti sono: Simona Meloni, Tommaso Bori, Cristian Betti, Francesco De Rebotti, Sarah Bistocchi, Stefano Lisci, Francesco Filipponi, Letizia Michelini e Maria Grazia Proietti.

Nell’opposizione, Andrea Romizi di Forza Italia ha ricevuto il maggior numero di preferenze, eleggendo, con oltre 10.000 voti, due mila voti in più rispetto a Simona Meloni. Gli altri consiglieri di opposizione includono Donatella Tesei, eletta da Fratelli d’Italia, insieme a Paola Agabiti, Eleonora Pace e Matteo Giambartolomei. Per Forza Italia, oltre a Romizi, è stata eletta anche Laura Pernazza, mentre per la Lega, Donatella Tesei ha mantenuto il suo ruolo di presidente.

Le elezioni sono state significative, segnando un cambiamento nel governo regionale dell’Umbria, ora guidato da una nuova presidente e da un Consiglio composto in gran parte da esponenti del centrosinistra. La vittoria di Proietti rappresenta un cambiamento rispetto all’ultima amministrazione, sottolineando una preferenza elettorale per il Pd nel contesto attuale della politica umbra.

Il risultato delle elezioni regionali riflette una perdita di consensi per il centrodestra e un rafforzamento del centrosinistra, in particolare per il Pd, che ha ottenuto una buona quantità di seggi. La suddivisione dei consiglieri eletti è un indicativo del panorama politico in evoluzione in Umbria, con i partiti del centrosinistra che sembrano guadagnare terreno.

In conclusione, il centrosinistra, con l’elezione di Stefania Proietti e l’assegnazione dei seggi al Pd, segna un nuovo capitolo per la politica dell’Umbria, promettendo cambiamenti e nuove iniziative nel prossimo futuro.