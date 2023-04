Consigli utili, tabelle, schemi e buone pratiche per imparare a coltivare una terra fertile e sana. “La cura della terra” è molto più che un manuale di agricoltura. È un cammino dentro e per noi stessi, per riuscire a dare il giusto peso alle cose importanti della vita e per apprezzare e custodire tutta la bellezza che ci circonda.

@francescadellagiovampaola vi aspetta in libreria e in tutti gli store online dall’11 aprile. Bestseller di Amazon