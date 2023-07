consigli utili su cosa fare se li incontriamo

Cuccioli per strada in estate? Una situazione drammatica che tende a ripetersi ogni anno, durante questa stagione. Allora, come possiamo intervenire se ci troviamo dei cani davanti agli occhi? Leggiamo tutti i consigli nell’articolo.

Purtroppo, ogni anno in estate succede di assistere a scene drammatiche di abbandono dei nostri amici a quattro zampe. La stagione estiva significa, per le persone irresponsabili, abbandonare per sempre quegli animali che prima desideravano tanto nelle loro vite e che, con l’arrivo delle vacanze, non contano più nulla. Noi possiamo fare la differenza. Vediamo come comportarsi se si vedono cuccioli per strada in estate.

Cuccioli per strada in estate: cosa significa per gli animali

Non si parla mai abbastanza di questo orribile dramma estivo, che vede vittime i piccoli cagnolini trattati con cattiveria e totale indifferenza da quelli che, prima, si consideravano i loro proprietari. Se dovessimo trovarli in un luogo, soli e agitati, ecco come possiamo intervenire in loro aiuto.

Quando arriva l’estate, sfortunatamente si assiste a scene che fanno perdere fiducia nelle persone e ci si ritrova a dover combattere, ancora di più, per i diritti sugli amici pelosi domestici, sperando di insegnare meglio il valore del rispetto.

I nostri amati cani rischiano sempre di essere maltrattati o venire dimenticati da chi non merita il loro affetto e, così, decidono di lasciarli in perenne pericolo sulla strada, lontano da tutto e da tutti, senza alcuna assistenza.

Questi padroni irresponsabili e senza cuore non sanno quanto sia orrendo il loro agire, non sanno cosa significhi per gli animali restare soli e sentire di non essere più amati dal proprio umano. In particolare, i cuccioli per strada in estate rischiano di non poter sopravvivere alla realtà che li circonda.

Non è detto che i piccoli cani riescano già a camminare da soli, per riuscire a ritrovare la via di casa, verso la salvezza. Così come non è scontato che possano sopportare le basse o le alte temperature, in condizioni specifiche.

Può succedere a ognuno di noi di trovare un cagnolino smarrito o abbandonato e dobbiamo essere capaci di soccorrerlo come merita, per salvarlo. Teniamo conto, poi, che episodi simili sono sempre più frequenti.

Innanzitutto, se troviamo dei cuccioli per strada in estate, bisogna agire subito e chiamare la polizia municipale del nostro comune o, in alternativa, il numero verde dei forestali, che è il seguente: 800252608.

Chiamando aiuto, sarà possibile richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, che interverranno il prima possibile. Di fronte ad un piccolo cane abbandonato, attenzione ad avvicinarsi perché molto probabilmente sarà in preda al panico e all’ansia. In più, non si conosce affatto il suo carattere e come potrebbe reagire alla nostra presenza.

Con pazienza, meglio attendere l’arrivo dei soccorsi. Si consiglia di intervenire direttamente soltanto se si nota che il cane è ferito in modo grave e se ha bisogno di cure urgenti. In questo caso, lo si può portare subito in un centro veterinario vicino.

Cagnolini abbandonati in estate: consigli utili per aiutarli

In una circostanza di ritrovamento così particolare, bisogna mantenere la calma e ragionare sul da farsi. Questo perché non è detto che un cucciolo solo in strada sia stato abbandonato, ma magari è scappato o si è smarrito senza volerlo. Continuiamo a leggere più avanti.

Come abbiamo accennato nell’articolo, un cagnolino per strada in piena estate potrebbe essere lì per diverse cause, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di abbandono familiare.

Come avvicinare il cane spaventato è altrettanto importante da sapere e può avvantaggiarci nel momento di attesa dei rinforzi. Cerchiamo di capire che Fido cucciolo potrebbe essere scappato di casa o potrebbe essersi perso durante una passeggiata fuori casa, per cui solo le forze di polizia potranno indagare e ritrovare la sua famiglia che lo starà cercando.

Appena saranno arrivati i soccorsi, il cucciolo (o i cuccioli) verrà subito portato in un canile, nel quale verrà trattenuto per 10 giorni. Ci sarà sempre, per noi, la possibilità di prenderlo in affido temporaneo, soprattutto se si aveva già intenzione di adottare un cane maschio o femmina.

L’adozione, infine, potrà avvenire in modo sicuro se si avranno tutti i requisiti richiesti e soltanto quando saranno trascorsi due mesi dall’affitto temporaneo.