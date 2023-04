consigli utili per rafforzare il vostro legame

Non solo cani e gatti ma anche loro possono diventare i nostri migliori amici: consigli utili su come legare col coniglio.

Diventare un punto di riferimento per i nostri animali domestici è molto importante sia per noi che per loro, ma nel caso di questo lagomorfo potrebbe non essere così scontato creare un legame saldo e duraturo. Ecco dunque quali sono i consigli utili per capire come legare col coniglio e cosa può essere utile per convincerlo a fidarsi del suo umano preferito.

Il coniglio: diffidenza o paura?

Avete mai avuto prova concreta della sensibilità di questo dolcissimo lagomorfo? Spesso però questo suo atteggiamento può sfociare in paura e diffidenza del prossimo: può sentirsi infatti facilmente minacciato da elementi esterni che (sente) potrebbero minare la sua incolumità.

Ne abbiamo prova da alcuni suoi comportamenti, come quello di sbattere gli arti posteriori in reazione a un pericolo imminente e un disagio che non riesce a gestire. Potrebbe anche appiattire le orecchie sulla testa e affannare con la respirazione: tutti segnali di un forte stress del momento.

Questo potrebbe anche essere legato alla presenza di un padrone, che magari non sa come approcciarsi a lui e commettere degli errori: dal prenderlo in braccio al tenerlo troppo in alto, stringendolo forte facendolo sentire braccato fino all’alzare troppo il volume della voce.

Come legare col coniglio: a cosa può ‘servire’

Oltre che a stabilire un’amicizia tra i due, sforzarsi a costruire una relazione col nostro lagomorfo domestico aiuterà anche la salute stessa di quest’ultimo: pare ormai dimostrato che un coniglio più sereno in famiglia vive di più.

Sebbene a volte possa sembrare che vivano in un micromondo dove difficilmente fanno entrare gli umani, in realtà il coniglio dovrà solo imparare a fidarsi e molto dipenderà dall’atteggiamento propenso a creare un legame da parte del suo padrone. Più si sentirà amato e più questo benessere inciderà sulla sua salute con esisti ovviamente positivi.

Dovremo anche passare del tempo insieme, badare alla sua alimentazione, a farlo sentire comodo e al sicuro alla giusta temperatura, preoccuparci di stimolare le sue funzioni non solo fisiche ma anche mentali e fare attenzione alla sua igiene.

Come legare col coniglio: i consigli più utili

Un primo consiglio per instaurare un legame col coniglio è di certo quello di saperne qualcosa in più su questo animale e sulla sua personalità: è vero che non si tratta di un animale come gli altri, quindi bisogna fare attenzione agli errori da non commettere con un coniglio. Potremmo ‘prenderlo per la gola’, in senso non letterale naturalmente, ma offrendogli degli spuntini golosi e salutari foglie di insalata o bastoncini di sedano), così da farlo avvicinare a voi senza timore.

Sapere come accarezzare il coniglio è importante per non spaventarlo o farlo sentire braccato: a volte, seppur spinti dalle migliori intenzioni e dal troppo affetto, potremmo farlo sentire a disagio e assistere al suo irrigidimento.

Metterlo al riparo in una zona sicura tutta sua, in cui potrà sentirsi protetto sarà un’ottima idea: magari potremmo attrezzarla con giochini utili a fargli fare movimento, come ad esempio il tunnel da attraversare. Col tempo potrebbe essere una buona idea entrare in uno spazio abbastanza grande con lui, per condividere giochi e passioni insieme.