Gli esperti ci danno dei consigli utili per portare il gatto in vacanza con noi, ecco come farlo abituare e adattare al nuovo ambiente.

L’estate è da sempre tempo di vacanze. Le belle giornate, le tante ore di luce, il clima ci portano a preferire località di mare dove possiamo abbronzarci, rinfrescarci nell’acqua del mare oppure dedicarci ad attività all’aperto che in inverno è impossibile fare.

Per chi ha animali domestici è un po’ più complicato partire senza pensieri. Il gatto, soprattutto, è un animale abitudinario che difficilmente lascerà volentieri la propria casa per spostarsi nell’appartamento al mare. Cosa fare se si è costretti a portare in vacanza anche il gatto? Ci sono dei modi per abituarlo e per rendergli il tutto meno faticoso.

Ci avveleremo dei consigli di un’esperta dei gatti, della loro salute e del loro comportamento. Essere informati e prepararsi come si deve è essenziale per trascorrere delle vacanze tranquille e divertenti anche con il proprio gatto.

Portare il gatto in vacanza: consigli utili per farlo adattare alle novità

La dottoressa Ana Anglada, esponente della piattaforma EliteVeterinaria.org, ci dice che dipende tutto dal gatto. Cosa significa?

In base al carattere del gatto, alla sua età, ai problemi di salute e a come vive dobbiamo riflettere sul fatto che sia davvero opportuno portarlo in vacanza o se sia meglio per lui stare nel suo ambiente e incaricare una persona di fiducia di provvedere a cibo e acqua. Inoltre, è importante consultare un veterinario sul fatto che sia un gatto in grado di viaggiare oppure no.

Se il gatto supera queste perplessità e decidete di portarlo via con voi, allora bisogna pensare a come farlo adattare alla nuova casa. Ci sono gatti che si abituano in pochissimo tempo senza troppi problemi, altri che potrebbero rimanere nascosti per giorni prima di iniziare a perlustrare il nuovo territorio.

Bisogna approfittare della loro tendenza alla territorialità e portare con sé cose che abbiano l’odore del gatto e della sua persona preferita e metterle dove deve dormire. Inoltre, è utile spruzzare spray ai feromoni per cercare di donargli un po’ di tranquillità e benessere.

Infine, non bisogna mai forzarlo, ma lasciargli tutto il tempo di cui ha bisogno per studiare il territorio, per adattarsi, per capire e per sentirsi a suo agio. Quindi, mai fargli mancare ciotole dell’acqua e del cibo, ma con discrezione. Essere aggressivi o forzarlo ad uscire o stare in determinati posti può spaventarlo ancora di più.

Un consiglio sull’ambiente

I gatti sono molto scaltri e veloci ed è praticamente impossibile prenderli se decidono di correre o di scappare. Ecco, allora, che si rende necessaria qualche precauzione.

Oltre a tutte quelle che servono lungo il viaggio, bisogna poi pensare a mettere in sicurezza il luogo di arrivo. Attenzione, quindi, alle porte quando sono aperte, ed è meglio mettere delle reti alle finestre.

Inoltre, attenzione anche al terrazzo, se è presente. Meglio mettere la rete anche lì. Il gatto non è abituato al nuovo ambiente ed è meglio tenerlo al sicuro. La sua curiosità potrebbe portarlo a scavalcare, a saltare o avere idee non molto buone.

In circostanze come queste è meglio fargli sentire di più la nostra vicinanza e il nostro affetto. Meglio coccolarlo un po’ di più se vuole, meglio premiarlo con qualche snack in più per fargli capire che sta andando tutto bene e che non ha nulla di cui preoccuparsi.