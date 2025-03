Consigli utili e pratici per tutti

Educare un cucciolo richiede impegno, pazienza e costanza, ma i risultati si traducono in un compagno leale e sereno. È fondamentale insegnare i comandi base e favorire la socializzazione. Per far sì che il cucciolo impari a fare i bisogni sulla traversina, bisogna portarlo lì dopo il sonno o i pasti e premiarlo quando la usa, senza punirlo se sbaglia, mantenendo la traversina sempre nello stesso posto tranquillo.

Un altro comando importante da insegnare è “seduto”. Utilizzando un bocconcino, si deve posizionare il premio sopra la testa del cucciolo, incoraggiandolo a sedersi per seguirlo con lo sguardo. Questo aiuta il cucciolo a associare il comando alla posizione. È utile ripetere l’addestramento in diverse sessioni quotidiane.

Per abituarlo a restare solo in casa, si devono iniziare con brevi assenze, aumentando gradualmente il tempo. Lasciargli dei giochi per stimolarlo e un oggetto personale può rassicurarlo. È importante anche sfogarlo prima delle uscite e mantenere i saluti calmati per evitare ansia.

I cuccioli esplorano tutto con la bocca; per questo è fondamentale offrire giochi adeguati. Se mordono oggetti indesiderati, occorre distrarli con qualcosa di più interessante e utilizzare un fermo “No” seguito da un momento di ignoro per far capire loro che mordere non attira attenzione.

Infine, evitare di punire duramente il cucciolo è cruciale; questo può generare paura e confusione. Le sessioni di addestramento devono essere brevi e divertenti, e i premi non devono basarsi solo sul cibo, ma anche su coccole e complimenti. La socializzazione precoce è essenziale per evitare insicurezze future.