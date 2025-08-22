Consigli streaming USA: film e serie da non perdere su Prime Video

Questo venerdì i suggerimenti per lo streaming su Prime Video sono pensati per chi torna dalle vacanze e cerca un po’ di svago. Tra le novità ci sono il film romantico “La mappa che mi porta a te”, il nuovo episodio di “L’estate nei tuoi occhi 3” e il film “Sleeping Dogs”. Importante anche dare un’occhiata ai titoli in scadenza, tra cui due serie cult dei primi anni 2000: “Supernatural” e “Cold Case”.

La mappa che mi porta a te è un film sentimentale che racconta la storia di Heather, una giovane in viaggio attraverso l’Europa con le amiche. L’incontro con Jack, uno sconosciuto carismatico, cambia tutto, portandoli a un’emozionante avventura che mette alla prova il loro legame. Il film, diretto da Lasse Hallström e tratto da un romanzo di JP Monninger, esplora temi di amore e destino.

L’estate nei tuoi occhi 3, nell’episodio “Triangolo amoroso”, vede Belly, Jeremiah e Conrad affrontare una rivelazione difficile mentre devono condividere una stanza. Belly si trova a riflettere sul passato e sul futuro.

Sleeping Dogs segue un ex detective con amnesia mentre cerca di risolvere un brutale omicidio del quale non ha memoria, scoprendo segreti legati al suo passato.

Tra i titoli in scadenza il 1 settembre ci sono “Sotto la superficie”, che affronta l’omicidio di una giovane escort, “Cop Car”, un thriller adrenalinico con Kevin Bacon, e “I magnifici 7”, un riadattamento del classico western. Non mancano nemmeno “Stargate”, sulla scoperta di un portale verso altri mondi, e “Nicholas Nickleby”, che racconta la caduta in povertà di una famiglia. Infine, “Supernatural” e “Cold Case” chiudono la lista, offrendo storie di avventura e indagini sui crimini irrisolti.