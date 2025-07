Consigli streaming su Prime Video per un weekend avvincente

Weekend all’insegna dello streaming per gli utenti di Prime Video, che hanno a disposizione una serie di nuovi titoli da non perdere. Tra le novità emergono proposte intriganti, accompagnate da avvisi su contenuti in scadenza.

La serie “Ballard”, spinoff di “Bosch”, è disponibile dal 9 luglio e segue la detective Renée Ballard, a capo della sezione di casi irrisolti della polizia di Los Angeles. In questa produzione composta da dieci episodi, la protagonista affronta le indagini su delitti archiviati, scoprendo anche una oscura cospirazione interna.

Dal 11 luglio, si può seguire la docuserie “Una notte nell’Idaho: sangue al college”, che racconta l’omicidio di quattro studenti universitari, analizzando l’impatto su comunità e famiglie. Sempre l’11 luglio esce “Marked Men – oltre le regole”, un film drammatico che narra una storia d’amore complessa tra una studentessa di medicina e un tatuatore ribelle, entrambi alle prese con le proprie insicurezze e il dolore del passato.

Il 13 luglio, è previsto il thriller “Take Cover – Al riparo”, incentrato su un sicario in cerca di redenzione. Sul fronte dei contenuti in scadenza, il 18 luglio lasceranno la piattaforma opere significative come “Killers of the Flower Moon”, che esplora omicidi tra i membri di una tribù Osage negli anni ’20, e “The K2”, una miniserie sudcoreana che affronta relazioni complesse tra una giovane donna e il suo bodyguard.

Altri titoli in scadenza includono “Becoming Jane”, un dramma biografico su Jane Austen, e “Out Stealing Horses”, capolavoro premiato a Berlino. Infine, il film di animazione “Ghost in the Shell” chiuderà il suo ciclo su Prime Video il 23 luglio.