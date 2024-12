Consigli SBS per Regali di Natale Tecnologici

L’avvicinarsi del Natale porta a riflettere su regali utili e tecnologici. SBS, insieme a case&me, Wewater e Puro, propone prodotti che combinano funzionalità ed eleganza.

SBS offre vari accessori, tra cui una basetta di ricarica Qi2 per la ricarica ordinata di smartphone senza cavi visibili. Il Frezee Mag Power Bank fornisce alimentazione wireless fino a 15W, con ventola di raffreddamento e batteria da 10.000 mAh, perfetto per chi è spesso in movimento. I Power Control Power Bank, con capacità di 10.000 e 20.000 mAh, presentano un display LCD per monitorare la carica residua e supportano Power Delivery a 20W e Fast Charge a 22,5W, adatti per viaggi e utilizzo quotidiano. Gli auricolari MOOD offrono LCD touch, cancellazione attiva del rumore e custodia di ricarica da 380 mAh, ideali per chi cerca qualità audio e facilità d’uso.

Case&me si distingue per accessori personalizzabili. Il lanyard per smartphone permette di esprimere gusti personali attraverso un configuratore online. La Wooly Collection introduce accessori per la stagione fredda, come il Wooly Hat con auricolari integrati, i Wooly Gloves che consentono l’uso del telefono senza togliere le mani dal calore, e il Wooly Scarf che include una tasca per oggetti piccoli. Questi accessori cercano di bilanciare funzionalità e un’estetica sobria.

Wewater propone borracce termiche personalizzabili nelle collezioni AROME, ACTIVE e INFUSE, con incisioni anche in Braille. Questi prodotti sono progettati per durare e sono adatti per attività sportive o lavorative, mantenendo la temperatura e promuovendo la sostenibilità.

Puro offre accessori resistenti e professionali come lo zaino porta computer SUMMIT, ideale per chi viaggia con dispositivi elettronici. Questo zaino è caratterizzato da un design resistente e funzionale. Il cinturino TITAN per Apple Watch, realizzato in acciaio inossidabile, abbina robustezza ed eleganza, rendendolo perfetto per chi cerca un tocco più raffinato, disponibile anche in nero per un coordinamento con l’Apple Watch Ultra 2.