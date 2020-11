Il trucco da palcoscenico, a differenza di quello quotidiano a cui tutti siamo abituati, ha le sue sfumature e richiede una certa conoscenza nel campo del trucco e del viso.

Il trucco da palcoscenico, a differenza di quello quotidiano a cui tutti siamo abituati, ha le sue sfumature e richiede una certa conoscenza nel campo del trucco e del viso. Il trucco di scena, idealmente, è un classico trucco scultoreo con alcune aree evidenziate e altre scure, per dare al viso le proporzioni corrette, più luminose e contrastanti.

Il trucco da palcoscenico

Lady Gaga

Il trucco da palcoscenico è una vera libertà per il truccatore. Varie esibizioni, concerti, gare di ballo e molto altro: questi sono esattamente i casi in cui è semplicemente necessario il lavoro di un truccatore competente o un approccio riflessivo e indipendente. Il trucco da palcoscenico differisce in modo significativo dal trucco di tutti i giorni e, anche da un trucco da sera piuttosto luminoso. Evidenziare i tratti del viso, renderli visibili dal palco non è un compito facile, ma i compiti difficili sono sempre più interessanti!

La scelta del trucco

Naturalmente, il contesto dell’evento dovrebbe essere preso in considerazione. Ciò che è consentito a un ballerino latino americano non sempre si adatta a un cantante d’opera. Qui abbiamo bisogno di tutta l’artiglieria “pesante”, perché l’eccitazione, gli occhi lacrimosi, il calore dei riflettori – tutto questo non contribuisce alla stabilità del trucco, quindi tutto deve essere fatto al massimo livello. Successivamente, indipendentemente dall’occasione, bisogna evidenziare i tratti del viso. E questo è esattamente il caso in cui sarebbe appropriato un contouring piuttosto aggressivo.

Per evidenziare i lineamenti del viso, si utilizzano speciali cosmetici modellanti ed evidenziatori. Selezioniamo le sopracciglia, le rendiamo un po’ più espressive del solito. Le ciglia finte sono una parte importante dell’aspetto scenico del trucco occhi. I professionisti consigliano di scegliere le ciglia più spesse su una striscia di silicone trasparente, non devono essere lunghe, ma spesse. L’angolo interno dell’occhio deve essere illuminato e quello esterno – oscurato. Nel trucco occhi e labbra, non abbiamo praticamente limiti.

Il rossetto nude è inappropriato, almeno dovrebbe essere, di sicuro, più scuro della tonalità naturale delle labbra. Il contorno delle labbra dovrebbe essere abbastanza ben definito.

La fantasia del truccatore

Il trucco da palcoscenico è, per molti versi, la fantasia del truccatore. Ciò che non è accettabile anche nel trucco serale luminoso può essere incarnato qui. Strass, ciglia, sfumature e trame interessanti: non dovresti limitarti alla creatività, tuttavia, non dimenticare il contesto e il tema della performance. Se si riesce a mantenere questa armonia, il successo nell’immagine scenica è garantito.

Il trucco di un artista dipende direttamente dalla sua immagine. Se esegui composizioni rock, il trucco luminoso sarà altrettanto appropriato, puoi renderlo la tua caratteristica riconoscibile, una sorta di marchio di fabbrica, come nel leggendario gruppo Kiss, tutti ricordano la loro famosa colorazione.

Se il tuo punto di forza sono i romanzi o le ballate romantiche, il trucco aggressivo è inutile, anche se puoi giocare con gli occhi per un’immagine più completa. Per le esibizioni jazz, il trucco dovrebbe essere abbastanza luminoso e mettere in risalto chiaramente le labbra e gli occhi.

Il trucco è indispensabile durante l’esibizione

Il trucco artistico del palcoscenico è necessario per ogni artista che si esibisce sul palco, perché a causa di una distanza decente dal pubblico, i tratti del viso sono completamente persi, quindi è solo necessario enfatizzare ed evidenziare gli occhi, gli zigomi e le labbra.

Cher

Il trucco da palcoscenico differisce dal trucco ordinario in quanto è più persistente, poiché sul palco l’artista si muove molto, canta e deve essere più luminoso per evidenziare e definire più chiaramente i tratti del viso. Da vicino, un trucco del genere sembra imbarazzante, ma il pubblico ti vede da lontano, e se ti truccassi come fai di solito, il tuo viso semplicemente non sarebbe notato.

Il trucco dovrebbe completare armoniosamente l’abito e l’immagine. Puoi giocare con i contrasti o viceversa: trova il trucco nella stessa combinazione di colori del vestito. Il truccatore solo creare l’immagine perfetta, aiutando a rivelare l’unicità ed enfatizzare la bellezza degli artisti.

