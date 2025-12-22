Consigli per un Natale gourmet low cost

Non sono tempi facili per fare la spesa, perché siamo circondati da prodotti di scarsa qualità a tutti i livelli. A Natale, la tentazione di acquistare surrogati del formaggio e altri prodotti preparati può essere forte, specialmente per provare a risparmiare qualcosa.

Tuttavia, non è necessario spendere molto per avere un pranzo di Natale gustoso e tradizionale. Innanzitutto, si può comprare direttamente dai produttori, come ad esempio i fruttivendoli di città o i contadini che applicano metodi biologici e biodinamici. In questo modo, si possono trovare prodotti di qualità a prezzi più bassi.

Un’altra strategia è acquistare il pesce in anticipo, poiché i prezzi tendono a raddoppiare nei giorni che vanno dalla vigilia di Natale a Capodanno. Le cappesante, i gamberi e gli scampi possono essere congelati e cucinati in seguito, mentre le cicale di mare possono essere cucinate e congelate come fanno i ristoranti.

Fare un pranzo tradizionale può essere anche un modo per risparmiare. Ad esempio, il brodo coi cappelletti e carne lessa con le salse è un classico della cucina emiliana e può essere preparato con ingredienti economici. Se i cappelletti buoni sono troppo costosi, si possono optare per dei tagliolini o dei capelli d’angelo all’uovo, o ancora per la zuppa imperiale o i passatelli.

Informarsi sulle opzioni disponibili e selezionare i prodotti giusti può aiutare a risparmiare. Ad esempio, il salmone affumicato può essere sostituito con degli sgombri o delle trote affumicati in piccoli stabilimenti, che si trovano dal pescivendolo sotto Natale e sono ottimi e convenienti.

Andare sul vegetariano può essere un’altra opzione, poiché le verdure e i legumi sono più economici della carne o del pesce e possono essere festivi. Seguire le ricette di chef come Ottolenghi, che propone un menu delle feste interamente vegetariano, può essere un’ispirazione.

Fare il dolce in casa può essere un’altra strategia per risparmiare. Gli struffoli napoletani, ad esempio, sono delle palline dolci fritte, condite con uno sciroppo al miele e decorati con gli zuccherini. Ci sono anche i roccocò napoletani e i buccellati siciliani, se si vuole fare un dolce più tradizionale.

Infine, chiedere agli ospiti di portare il vino può essere un modo per risparmiare. Nessuno vi giudicherà se chiedete di portare il vino, e potreste anche indicare quale vino vi serve, in modo che gli ospiti lo portino alla giusta temperatura per poterlo servire subito.